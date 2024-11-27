Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, AK Parti’nin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin etrafında yaşanan savaş ve katliamlara değinen Erdoğan, "Dünya yeni ve köklü değişimin eşiğinde olmanın sancılarını yaşıyor. Bölgemiz savaşların, zulümlerin girdabında yanıyor. Böyle bir iklimde Cumhur İttifakı olarak tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. İstikrar ve ekonomimizi korumanın mücadelesini veriyoruz. Bu tablo AK Parti​ ile cumhur ittifakı ile sınırlandırılamayacak kadar önemli. Kendini bu millete meshul edenlerin katı vermesi, yıkıcı muhalefetten kaçınması gerekir. Söz konusu millet ve devlet ise gerisi teferruattır. Dünyada ortak duruş sergilendiğini görüyoruz" dedi.

LÜBNAN-İSRAİL ARASINDA ATEŞKES KARARI

Lübnan ve İsrail arasındaki ateşten memnun kaldıklarını söyleyen Erdoğan, "Sadece bölgemizde değil tüm dünyada barışın, huzurun hakim olması için gece gündüz koşturuyoruz. Türkiye küresel siyasette kutup başı olma rolünü günden güne güçlendirmektedir. Rusya Ukrayna arasındaki çatışma ve 14. ayına ulaşan Gazze soykırımı olmak üzere tüm krizlerin çözümü için yoğun çaba içindeyiz. İsrail Lübnan ateşkesinden memnuniyet duyuyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü katkıya hazırız." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada hakim karşısında söylediklerini eleştiren Erdoğan, "Millete mahcup olmamak için düş ile çalıştık. Önümüze çıkan engellerin üstüne üstüne yürüdük. Çıkarcılara rağmen Türkiye'ye en başarılı yılları yaşattık. Bugün de bu hastalıklı yapının yeni hezeyanları ile uğraşıyoruz. Bunlara hak ettikleri cevabı vermeyince densizlik çıtasını artırıyorlar.

CHP'nin eski genel başkanının mahkeme salonunda freni boşalmış kamyon gibi savurduğu zırvalar hakaretler bunun en son örneğidir. Bu zat karşımıza çıktığı bütün seçimleri kaybeden, kendi partisinde sürgüne gönderilen bir siyasetçi eskisidir. Hâlâ kirli oyunlarla partiyi kurultaya götürmeye çalışıyor. Yenilen pehlivan güreşe doğmazmış." ifadelerini kullandı.

SİYASETTE KREŞ TARTIŞMALARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 il belediyelerine gönderdiği kreş ve anaokullarıyla ilgili yazı sonrası muhalefetin tepkilerine sert tepki gösteren Erdoğan şöyle devam etti: "Yeni genel başkanlarının eskisinden geri kalır yanı yok. Anaokulu hizmetinin işlettikleri kreşlerde verilemeyeceğini hatırlatan yazı gönderiyor. Bu ikazın gerisinde CHP'nin anayasa mahkemesine götürdüğü düzenleme bulunuyor. Öğrenci bursları gibi kendisinin müsebbibi olduğu konuda istismar siyasetine sarılıyor.

Cehalet ile ukalalık bir araya gelince çekilmez hal alıyor. CHP ve kimi başkanların sergilediği tablo tam olarak budur. Anaokulu kreş ayrımını bile bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar ama engelleniyoruz naraları atmada pek mahirler. Okusalar da yalan alışkanlığından kurtulamıyorlar.

Türkiye bir kanun nizam devletidir. Kreş anaokulu açma şartları bellidir. Kimse ben kuralları takmıyorum diyemez. Siyasi fırsatçılık adına çocukların arkasına saklanacak kadar korkak ve çaresizlik içindeler."

TEĞMENLERE KILIÇLI YEMİN TÖRENİ SORUŞTURMASI

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde izin verilmemesine rağmen teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine de ateş püsküren Erdoğan, "Töreninde sergiledikleri disiplinsizlik nedeniyle soruşturulan teğmenlerle ilgili de aynı durumla karşı karşıyayız. Bunları disiplinsizlikle ilgili yanlışı varsa bu da disiplin kurulunun huzurumuza getirdiği neticedir. Bunlar bize hakaret ettiği için yargılanıp cezaevine giren kişi için de yaygara kopardılar. Protokole oturtacak kadar şuurlarını kaybettiler. Millete hakaret eden kim varsa en büyük destekçisi CHP'dir.

Disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili bodoslama tavır içine girdiler. Disiplin her yerde lazım ama söz konusu TSK olunca hayati öneme sahiptir. Pensilvanya'dan mir alan asker üniformalı militanların ülkeyi nasıl felaketin eşiğine getirdiğini gördük. Komutanların talimatına rağmen teğmenlerin yarın neler yapabileceğini kim bilebilir.

Türkiye pek çok darbe ve cunda girişimini yaşadı. Post modern muhtıra ayıbına maruz kaldı. Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir. CCHP her zaman olduğu gibi bugün de orduya siyaset bulaştırma geleneğinden kurtulamadığı anlaşılıyor.

Ordumuzun yıpratılmasına provoke dilmesine de eyvallah demeyiz. Bu ordu bir partinin değil milletin ordudur. Peygamber ocağıdır bu ordu. Cenk meydanlarını coşturan, ölürsem şehit kalırsam gazi diyen kahramanların ordusudur."

'CHP'NİN KONSERLERİ BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI'

Erdoğan CHP'li belediyelerin milyonluk konserleriyle ilgili de şöyle konuştu: "Konserler üzerinden ortaya saçılan yolsuzluklar buz dağının görünen kısmı. Suyun altında daha büyük hırsızlık var. Nasıl düzen işlettiklerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. SGK borçlarını ödemekten kaçanlar yandaşlarını zengin ettiğini milletimiz görüyor.

Sandıkta bunun hesabını milletimiz muhakkak soracaktır. Yolsuzluk yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir. Hizmette eksiğimiz olabilir ama bunlar gibi yağmalatma gibi bir sabıkamız yok. Seçimlere kadar milletin sıkıntılarını çözerek Türkiye Yüzyılı hedefinden sağmayarak küresel gelişmeleri lehimize çevirip iktidarımızı sürdüreceğiz."

BAHÇELİ'NİN İMRALI ÇAĞRISI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısına destek veren Erdoğan, "Bahçeli'nin çağrısı cesurcaydı. Sayın Bahçeli ile sadece iç siyasete değil dış politikaya dair pek çok konuyu ele alıyoruz. Sayın Bahçeli ile uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz.

Cumhur İttifakı yolunda tekleşerek devam ediyor. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle ele alıyoruz." dedi.