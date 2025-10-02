Turgut Özal Konferans Salonu’nda Salı akşamı, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı’nın riyasetinde düzenlenen divan toplantısında, teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıya; Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş, İl Müfettişi Faruk Cıdık ve Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan’ın yanı sıra ilçe ve birim başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

İl Başkanı Şuayb Sarı’nın açış konuşmasından sonra sırasıyla Birim Başkanları Orhan Sakınmaz, Eyyup Ergün ve Fahrettin Seherli aylık faaliyet raporları hakkında birer sunum yaptılar.

“ÇORUM, MİLLÎ GÖRÜŞ İÇİN KADİM BİR ŞEHİR”

Ardından kürsüye gelen Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş, 56 yıllık Millî Görüş Hareketi’nin tarihsel sürecinde Çorum’un çok önemli ve kadim bir şehir olduğunu belirterek, “Çorum’da daha önce milletvekilleri çıkardık, belediye başkanlığı kazandık. Yeniden o parlak günlere dönmek için Saadet Partililer olarak bir gün gecikirseniz, ziyandasınız. Sokağa çıkacağız, herkesle konuşacağız.” dedi.

“ERDOĞAN’IN YOLUNU, CHP AÇTI”

Saadet Partisi olarak hiçbir partiye düşmanlık beslemediklerini vurgulayan Cafer Güneş, “Biz, bu memleketin ve milletin hayrına yapılacak işler için herkesle bir araya gelebiliriz. Bizim CHP ile koalisyon kurmamızı, ittifak yapmamızı eleştiren Ak Parti kesimi, muhtar bile seçilemeyecek durumdaki Recep Tayyip Erdoğan’a başbakanlık yolunu açan partinin CHP olduğunu unutmasın. 28 Şubat olmasaydı, Ak Parti diye bir parti olur muydu? Peki, Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı, Tayyip Bey diye bir siyasetçi olur muydu? ‘Kimler kimlerle beraber?’ diye soran Tayyip Bey’e, şimdi ben soruyorum. Senin siyaset yasağını kim kaldırdı? Sana bu imkânı kim sundu?” diye konuştu.

“BİZ, DAHA ÖNCE İKTİDAR SINAVINI BAŞARIYLA VERMİŞ BİR HAREKETİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine yönelik ‘Bekâra karı boşamak’ sözü üzerinden yaptığı eleştirilere de yanıt veren Güneş, şöyle devam etti:

“Biz, Millî Görüş olarak 1974’te ve 1996’da iki kez iktidara geldik. Erbakan Hocamız, bir yıl Başbakanlık yaptı. Toplam dört buçuk yıllık iktidarımızda kısıtlı imkânlarla çok büyük işler başardık. Bizim temelini attığımız fabrikaları da ne yazık ki Tayyip Bey satıp savurdu. İnşallah yeniden iktidara geldiğimizde her şeyden önce merhametli ve âdil olacağız. Hesap verebilir olacağız. İşi, ehline vereceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağız. Yolsuzluk ve rüşvete geçit vermeyeceğiz. Zorlaştırmayacağız, kolaylaştıracağız. Nefret ettirmeyeceğiz, sevdireceğiz. Zamanı, insanı ve kaynakları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı olacağız. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız. Kuvveti değil, hakkı üstün tutacağız. Haklı olan, Hıristiyan da olsa, başka bir mezhepten de olsa, başka ülkeden de olsa, kim haklıysa Millî Görüş onun yanında, onun hakkını savunacak. Siyasi rantı değil, hizmeti esas alacağız. Kendimiz için istemediğimizi, başkaları için de istemeyeceğiz. Aleyhimize de olsa doğruyu söyleyeceğiz. Biz, daha önceki dört buçuk yıllık iktidar tecrübelerimizde bunları yapmış, göstermiş ve sınavımızı başarıyla vermiş bir Millî Görüş Hareketi’yiz.”

“BU MİLLET, SAADET’İ BEKLİYOR”

Özellikle Genel Başkan değişiminin ardından Saadet Partisi’nin anketlerde kayda değer bir yükseliş gösterdiğini vurgulayan Genel Sekreter Cafer Güneş, “Bu millet, Saadet’i bekliyor. Adını tam zikredemese de bu millet, Saadet’i arıyor. İnşallah yeni Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın liderliğinde, aranan ve beklenen Saadet iktidarı, bu millete yeniden nasip olur.” ifadelerini kullandı.