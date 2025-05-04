Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün oğlu Eren Çöplü, Melike Han ile evlendi.
Dün Altınkaya Arena’da gerçekleşen düğün törenine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve çok sayıda davetli katıldı.
Hakimiyet, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.
Editör: Yüksel Basar