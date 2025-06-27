Çorum FK’da Eren Karadağ belirsizliğini koruyor. İki sezon öncesi kırmızı siyahlı takıma transfer olan ve ilk yıl kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyen Eren Karadağ geçen sezon Çorum FK forması ile başarılı bir sezon geçirdi.

Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Eren Karadağ için yeni sezon için istediği rakam konusunda anlaşma sağlaramadığı öğrenildi. Genç futbolcunun taliplerinin olması nedeni ile görüşmelerin devam ettiği belirtiildi.

Eren Karadağ’ın önerilen rakamı kabul etmemesi halinde Başkan Oğuzhan Yalçın’ın belirlediği bonservis bedeleni getirmesi halinde sözleşmenin fesh edileceği belirtildi. Konu ile ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.