İş insanı Erkan Dalyan, 2026 yılında yapılacak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde başkanlık için adaylığını açıkladı.

Anitta Otel’de basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya gelen Dalyan, Çorum TSO Başkanlığına aday olduğunu kamuoyuna duyurdu.

“Çorum’da TSO’da değişim zamanı’ sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Dalyan, 7 kişilik güçlü bir ekip kurduklarını belirterek, Çorum’u hak ettiği yere taşımak için kararlı olduklarını söyledi.

Ekibinde Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Murat Kılıçoğlu, Onur Kalaycı ve Onur Şamlı gibi isimlerin yer aldığını ifade eden Dalyan, şimdiden 700’ü aşkın gönüllü destek aldıklarını ve bu sayıyı 5.000’e ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çorum’un ihtiyaçlarına duyarlı, çözüm odaklı, katılımcı ve şeffaf bir Ticaret ve Sanayi Odası için yola çıktıklarını belirten Dalyan; “Sadece seçim döneminde değil, her gün kentimiz için çalışan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Çorum’un hak ettiği güçlü TSO yapısını, 5.000’i aşan üyemizle birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANAN DEĞİL, SÜREKLİ ÜRETEN BİR TSO

Çorum TSO’nun 5.400’e yakın üyesi ve 21 meslek grubunu kapsayan yapısıyla kentin en etkili sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatan Dalyan, bugüne dek hiçbir ekibin bu denli şeffaf, erken ve kararlı şekilde seçim sürecini başlatmadığını belirtti.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın sadece seçim dönemlerinde hatırlanan bir kurum olmaktan çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Dalyan, “Her gün Çorum için bir fırsattır” anlayışıyla yönetim modelini tamamen değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

KATILIMCI VE ŞEFFAF BİR YÖNETİM VAAT EDİLDİ

Dalyan, projelerinin merkezine “güçlü temsil” ve “katılımcı yönetim” ilkelerini koyduklarını belirtti. Her ay düzenli toplanacak olan 21 meslek komitesinin aktif çalıştırılacağını ve alınan kararların doğrudan TSO Meclisi’ne taşınacağını ifade etti.

Meclis ve yönetim kurulu toplantılarının şeffaf biçimde yürütüleceğini vurgulayan Dalyan, tüm sektörlerin sorunlarını doğrudan dile getirebileceği güçlü bir yapı kuracaklarını kaydetti.

Dalyan gerçekleştirmek istedikleri projeleri ise şu şekilde açıkladı; Tüm meslek komitelerinin düzenli aylık toplantıları yapacağız. 57 kişilik TSO Yüksek İstişare Kurulu kurulacağız. Uluslararası fuarlara kurumsal katılım ve Çorum’un tanıtımını en iyi şekilde yapacağız. E-ihracat ve e-ticaret destek programları düzenleyeceğiz. Girişimciler için paylaşımlı ofis ve kuluçka merkezi oluşturacağız. Güncel ve bilgilendirici bir TSO web sitesi kuracağız. Hitit Üniversitesi ile tam iş birliği sağlayacağız. Üyelere açık toplantı ve etkinlik salonları oluşturacağız. Özel ihtisas OSB’ler ile organize sanayi sayısının artırılmasını planlayacağız. TSO binasında üyeler için restoran/kafe bölümü oluşturacağız. Mesleki eğitim merkezleriyle iş birliği ve beceri geliştirme atölyeleri yapacağız ve sivil toplum kuruluşlarına tam destek sağlayacağız.”