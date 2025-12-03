Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu dün takımı serbest bıraktı. Pazar günü Bodrumspor deplasmanından geç saatlerde dönen Çorum FK pazartesi günü yaptığı antrenmanla Kupa’da yarın akşam Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlamıştı.

Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu hafta içi kupa ve ardından zorlu lig maçı nedeni ile dünü serbest bıraktı. Bireysel olarak çalışma yapan futbolcular olurken bazı futbolcular masaj yaptırdı bazıları ise günü dinlenerek geçirdiler.

Çorum FK bugün saat 12’de tesis sahasında yapacağı antrenmanla yarın akşam Alanyaspor ile oynanacak kupa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Arca Çorum FK’da bugün yapılacak antrenman öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve ikinci kaptan Yusuf Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

Öte yandan Çorum FK yönetimi bahis soruşturması kapsamında ceza alan futbolcularla ilgili olarak yaptığı görüşmeler sonunda alınan kararın hafta içinde açıklanması bekleniyor.