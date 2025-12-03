TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklinin 5 aylık zam farkı da netleşti. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek, böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

5 AYLIK ZAM FARKI DA NETLEŞTİ

Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

İŞTE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

5 aylık enflasyon verilerine göre zamlı memur maaşları da kalem kalem hesaplandı. Buna göre mevcut maaşı 76 bin 659 lira olan şube müdürü (1/4 derece) 90 bin 127 lira 99 kuruş alacak. 61 bin 146 TL maaş alan bir öğretmen ise zamla birlikte 71 bin 889 lira 35 kuruş zamma hak kazanacak.

Yine zamlarla birlikte 61 bin 759 TL kazanan bir hemşirenin kazancı 72 bin 610 liraya yükselecek, 111 bin 348 lira kazanan bir profesörün maaşı ise 130 bin 911 liraya çıkacak.