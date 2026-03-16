Trendyol 1. ligde haftaya lider giren Esenler Erokspor Çorum FK ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün sabah tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Osman Özköylü yönetimindeki çalışma ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve son bölümde de Çorum FK maçının taktik çalışması yapıldı. Teknik Direktör Osman Özköylü takıma son uyarılarda bulundu.

Bu çalışmanın ardından Erokspor takımı yola çıktı ve dün akşam saatlerinde Çorum’a gelerek otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.