Çorum Öğretmen Akademileri tarafından düzenlenen söyleşiler devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan söyleşiye konuşmacı olarak Millî Eğitim Bakanlığı Müşaviri Eğitimci-Yazar Erol Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Hikmet Azer katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Edebiyat Akademisine konuşmacı olarak katılan Eğitimci-Yazar Erol Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Hikmet Azer, "Hayat ve Aile İlişkisi" konusunda söyleşi gerçekleştirdiler.

Söyleşiye İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

