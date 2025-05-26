Çorum Belediyespor güreşcisi Bekir Eryücel 4. Kaş Belediyesi Yağlı Güreşlerinde finalde kaybederek ikinci oldu.

Cumartesi günü Kaş Kınık Stad’ında yapılan başpehlivanlık için 40 diğer boylarda ise 700 güreşci mücadele etti.

Bekir Eryücel zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında İsmail Balaban ile karşılaştı.

Yaklaşık bir saat süren zorlu bir mücadele sonunda maçı kazanan İsmail Balaban .bu sezonun ilk birinciliğini kazanırken Bekir Eryücel ise ikincilik ödülünü oldu. Başpehlivanlıkta Kürşat Korkmaz ve İsmail Koç ise üçüncülük ödüllerinin sahibi oldular.