Erzincan’da bir araya gelen çeşitli meslek gurubundan 14 kişi, Tunceli’nin Ovacık ilçesine 15 saat süren bir gezi gerçekleştirdi.

Erzincan’ın Çağlayan Beldesi, Tatlısu köyünün Çat yaylasından yola çıkan 14 kişilik ekip, Tunceli’nin Ovacık ilçesi Şahverdi köyünde gezilerini sonlandırdı.

Yaklaşık 30 kilometrelik parkuru 15 saatte tamamlayan doğaseverler, yürüyüş boyunca denk geldikleri boz ayı ve şamua yaban keçilerinin yanı sıra dağ gölleri ve şelaleleri de görme fırsatı yakaladı. Karlı zirvelerde zaman zaman mola vererek dinlenen doğaseverler, yorgunluklarını dağ göllerinde yüzerek attı.

Doğaseverlerden Cengiz Urtekin, Doktor Zafer Küçüksu, Serkan Tanrıverdi ve Suat Aktaş, yürüyüş esnasında muhteşem bir doğaya, yaban hayatına ve göllere tanıklık ettiklerini bu eğlenceli anları da kaydetme fırsatı yakaladıklarını belirttiler.

