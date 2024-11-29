Çorum FK yarın akşam sahasında oynayacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasındaki antrenmanına sakatlığı devam eden Suat katılmazken sakatlıktan yeni çıkan Loick Landre ve kaleci Ahmet takımdan ayrı olarak özel çalışmaya devam ettiler.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasındaki antrenmanı öncesi Teknik Direktör Serkan Özbalta savunma oyuncularına özel uyarılarda bulundu.

Çalışma ısınma hareketleri beşe iki pas çalışması ve takım savunmasına yönelik özel bir program uygulayan teknik heyet tüm takıma yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

Antrenmanın son bölümünde ise oyun formatında tam sahada bir taktik çalışması yapan kırmızı siyahlı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayacak ve ardından tesislerde kampa girecek.