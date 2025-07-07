Orta Kuşak Futbol Turnuvası çeyrek final maçında Es Bilişim ile Kalehisar Kardeşler İveco karşı karşıya geldi. Mimar Sinan Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Es Bilişim Sefa'nın penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda vitesi arttıran Es Bilişim takımı Yasin ve Ali Koçak'ın golleri ile maçı 5-0 kazanarak yarı final biletini aldı.

ES Bilişim: 5

Kalehisar Kardeşler: 0

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: Lütfican Arduç, Mertcan Öğreten, Bahar Çakıcı.

ES BİLİŞİM: Serkan, Turgay, Mehmet, Abdulsamet, Oğuzhan, Aydın, İsmail Atalay, Mahir, Ali Koçak, Sefa, Yasin.

KALEHİSAR KARDEŞLER İVECO: Samet, Levent, Ahmet, Sefa, Uğur, Selahattin, Nebi, Avne, Mehmet, Ziya, Yasin.

KIRMIZI KARTLAR: Dk.21 (yedek kulübesi) Uğur Saylan (ES Bilişim), Dk.60 Sefa (Kalehisar).

GOLLER: Dk.30+2 (penaltıdan) Sefa, Dk. 43 ve 55 Yasin, Dk.56 ve (penaltıdan) 59 Ali Koçak (Es Bilişim).