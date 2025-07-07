Orta Kuşak Futbol Turnuvası çeyrek final maçında Kokoreçci Uğur ile CNR Elektrik karşı karşıya geldi. Mimar Sinan Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarının başında CNR Elektrik takımı Bahattin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın son dakikasına kadar üstünlüğünü koruyan CNR Elektrik son saniyede kaleci Serkan'ın büyük hatası sonucu Kokoreçci Uğur Medet'in golü ile eşitliği sağladı ve maçı penaltılara götürdü.

Seri penaltı atışlarında CNR Elektrik kullandığı 4 penaltıyı Akın Karaaslan ve Rıdvan ile golle sonuçlandırırken, Erdi ve Bahattin kaçırdı. Kokoreçci Uğur ise 5 penaltının 4'ünü golle sonuçlandırarak maçı 5-3 kazandı ve yarı finale yükselmeyi başardı.