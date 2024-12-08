Muhaliflerin Şam'da kontrolü sağlamasıyla Esad'ın ülkeyi terk ettiği bildirildi. Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi sona ermiş oldu.

Türkiye’nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yaşananlara ilişkin ilk yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gül şunları kaydetti:

"60 yıllık acımasız Baas diktatörlüğünün bugün sona ermesi tarihi bir gelişmedir.

Yeni dönemin, özgürlük taleplerinin bedelini yüz binlerce ölüm ve milyonlarca sürgün ile ödeyen Suriye halkına güven, barış ve huzur getirmesini, acı ve çileleri sona erdirmesini dilerim.

Yeni liderliğin bir çekişmeye girmeden Suriye halkının tamamını kucaklaması, intikamcılıktan uzak, korku ve dehşete fırsat vermemesi başarının temeli olacaktır.

Bağımsız, toprak bütünlüğü korunan, istikrarlı yeni Suriye’nin ortaya çıkmasına başta Türkiye olmak üzere, tüm komşuların ve önemli aktörlerin öncülük etmesi büyük bir sorumluluktur."