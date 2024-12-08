Samsun'da 16 yaşındaki A.A., şiddet gördüğünü iddia ettiği babasını uyurken başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 9 katlı binanın 5. katında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki A.A. evde şiddet uyguladığı iddiasıyla müteahhit olan babası Harun A.'yı (41) uyurken tabancayla vurarak ağır yaraladı.

HARUN A. HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Harun A. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

16 YAŞINDAKİ GENÇ GÖZLETİNE ALINDI

Babasını tabancayla vuran A.A. ise olay yerinde polis tarafından suçta kullandığı babasına ait ruhsatlı tabancayla birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.