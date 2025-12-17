Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası tarafından oda üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Toplantı, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 15.00’te, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) binasında, 4. katta bulunan Derviş Günday Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Toplantı hakkında açıklamada bulunan Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, fiyat istikrarı kapsamında tüketici güvenini artırmaya yönelik makul, istikrarlı ve şeffaf fiyatlandırma politikaları, hijyen standartları çerçevesinde halk sağlığının korunması amacıyla mutfak, servis ve personel hijyeninde azami özen gösterilmesi ve ani, gerekçesiz fiyat artışlarından kaçınılması gibi konularda üyelerin bilgilendirileceğini söyledi.

Çıtak, toplantıda ayrıca üyelerin görüş ve önerilerinin dinleneceğini belirterek, kaliteli hizmet ve güvenilir fiyat anlayışının sektörün itibarını artırdığına dikkat çekti.

Bilgilendirme toplantısına Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çorum Belediye Başkanlığı yetkilileri ile ÇESOB Başkanı’nın da katılım sağlayacağı bildirildi.

Başkan Çıtak, tüm oda üyelerini toplantıya davet ederek, esnafa bol ve bereketli kazançlar diledi.