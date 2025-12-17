Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç, Çorum Belediyesinin kaldırım işgallerine yönelik uygulamalarında eşitsizlik ve çifte standart olduğunu iddia etti.

Boruç yaptığı açıklamada, kaldırımlara konulan eşya ve dubalar konusunda bazı kişi ve işletmelere göz yumulurken, tanıdığı olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandığına dair çok sayıda şikâyet aldıklarını belirtti.

Boruç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kaldırımlar kamunun ortak alanıdır. Belediyecilikte adalet esastır. Tanıdığı olana ayrı, vatandaşa ayrı uygulama kabul edilemez. Denetimler kişiye göre değişiyorsa burada adaletten söz edemeyiz. Hani adaletli olacaktık?”

Yeniden Refah Partisi olarak belediyecilik anlayışlarının hak, hukuk ve adalet temelinde olduğunu kaydeden Boruç, Çorum Belediyesinin kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini herkese eşit ve şeffaf biçimde uygulaması gerektiğini ifade etti.