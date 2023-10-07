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Şanlıurfa'da evinde rahatsızlanan eşine Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge'yi darbederek burnunu kıran Kadir Fatih S., gözaltına alındı.

Ensonhaber

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Şanlıurfa'da hasta yakını eşine iğne yapan erkek hemşireye yumruk attı

Şanlıurfa'da hasta yakını eşine iğne yapan erkek hemşireye yumruk attı

Şanlıurfa'da evinde rahatsızlanan eşine Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge'yi darbederek burnunu kıran Kadir Fatih S., gözaltına alındı.

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Dün gece saatlerinde Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda, evinde aniden rahatsızlanan ve ismi öğrenilemeyen kadın hastaya, acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı.

"Kadın hemşire varken, erkek nasıl iğne yapar"

Bu sırada eşinin kayıt işlemlerini tamamlayan Kadir Fatih S., 'Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar’ diyerek erkek hemşirenin suratına yumruk attı.