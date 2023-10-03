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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ömer D., uzaklaştırma kararı olan eşini öldürdükten sonra aynı tabancayla başına sıktı.

Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 309 Sokakta meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ömer D., 4 çocuk annesi 36 yaşındaki eşi Semra D. ile 1 yıl önce yaşadıkları tartışma yüzünden uzaklaştırma aldı. Ömer D.'nin eşini vurduktan sonra aynı silahlı kendi kafasına dayadı.İntihara kalkışan adam hastaneye kaldırıldı.

UÇAKLA GAZİANTEP'E SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çift, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Semra D., hastanede hayatını kaybederken Ömer D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve Gaziantep'e ambulans uçakla sevk edildiği öğrenildi.