Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Bezge Mahallesi'nde sakin bir yaşam süren 103 yaşındaki Beşir Sünger, uzun ömrüyle adeta tarihin tanıklığını yapıyor. Modern dünyanın koşuşturması, hızla değişen yaşam şartları ve stresle dolu günler ona çok uzak. Eşini Covid-19'da kaybeden Sünger, pandemi sürecinde hastaneye bile uğramadı.

Bilim insanları, sağlıklı uzun yaşamın sırlarını çözmeye çalışırken sık sık doğal beslenme, sigara ve alkol gibi zararlı gıdalardan uzak durmanın önemine vurgu yapar. Beşir Sünger'in oğlu Nuri Sünger'e göre babasının yaşam sırrı bakımına özen göstermesi ve doğal beslenmesi.

YAŞLILIĞA BAĞLI UNUTKANLIĞI, İBADETİNDEN KOPARMADI

Pandemi süreci, birçok insanı hastane kapılarına mecbur etti. Fakat Beşir Sünger, bu dönemi sessizce atlattı. Covid-19 nedeniyle eşini kaybetse de, Sünger hastanenin kapısından bile geçmedi. Hayatı boyunca hiç sigara içmeyen Beşir Sünger, yanında sigara içilmesine bile izin vermemiş. Her ne kadar yaşlılık, duyma yetisini elinden almış ve hafızasını zayıflatmış olsa da, ibadetlerinden vazgeçmiyor.

KİMLİKTE 1929 DOĞUMLU GÖRÜNÜYOR AMA...

Ailesinden hayatta olanların verdiği bilgilere göre Beşir Sünger, kimliğinde 1929 doğumlu olarak gözüküyor ancak 5-6 yaş küçük yazılmış. Oğlu Nuri Sünger, babasının gerçekte 103 yaşında olduğunu söylüyor.

"YAŞAM SIRRI: BAKIM VE DOĞAL BESLENME"

Nuri Sünger, yaptığı açıklamada babasının her sabah kahvaltısını yaptığını, namazını kıldığını ve bol bol ibadet yaptığını söyledi. Peynir, süt, kuru incir, pekmez ve üzüm gibi doğal gıdalarla beslendiğini belirten Sünger, şu bilgileri paylaştı:

"Hastaneye götürdük ama geri getirdik. Ambulansa binmez. İğne veya hap kullanmaz. Annemde aniden bir nefes darlığı oldu ve Covid testi de pozitif çıktı. Annem Covid'ten öldü. Babam annemle aynı odada kaldı ama babam Covid olmadı. Bu duruma şaşırdık. Çünkü annemle aynı odada ve aynı havayı aldı ama Covid olmadı."

Babasının hayatında hiç sigara içmediğini, sigara içenlerden nefret ettiğini ifade eden Sünger, "Aşı vurulmaz, ambulansa binmez ve hastaneye gitmez. Babamın yaşam sırrı; bakım ve doğal şeyler yemesi" diye konuştu.

Mustafa Sünger, babaannesinin Covid-19'a yenik düştüğünü, aynı odada kalmasına rağmen dedesinin hasta bile olmadığını belirtti. 103 yaşındaki dedesinin, yaşadıkları mahalledeki en yaşlı 2 kişiden biri olduğuna dikkati çeken Sünger, "İkisinin arasında kim daha büyük diye güzel bir tartışma var." dedi.

34 yaşında olan Sünger, dedesinin hiç hastaneye gittiğini görmediğini, geçen günlerde gelen ambulansa bile binmediğini söyledi. Sünger sözlerini şöyle noktaladı:

"Dedem kendimi bildim bileli çok doğal besleniyor. Kuru inciri ve ceviz sever. Dedemin hiç sevmediği sigaraydı. Sigara hiç içmez. 34 yaşındayım ama dedemin hastaneye gittiğini görmedim. Geçenlerde ambulans geldi ama binmedi. Ayakta zor duruyor ama ben iyiyim diyor. 3 yıl önce bizle güreş tutardı. Dedem sürekli tarlaya giderdi. Mahallede vakit geçirmezdi. Sadece Cuma günleri namaz için kalırdı. Denizin yakınında tarlaya gider. Sağlıklı yaşamasının sebebi temiz hava oluyor. Babaannem Covid'ten öldü, dedemle aynı odada kalıyordu. Dedemde hiçbir belirti olmadı. Öksürük veya ateşi de olmadı."