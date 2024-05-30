Çorum 'un Alaca ilçesinde, eşinin kazara köstebek tabancasıyla yaraladığı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gevençiftliği köyünde H.A'nın bahçesinde "köstebek tabancası" olarak bilinen düzenek, kurulduğu sırada ateş aldı.

Düzenekte bulunan saçmalar, bu sırada H.A'nın yanında bulunan eşi Z.A'ya isabet etti.

H.A, eşini otomobille Alaca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Z.A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.