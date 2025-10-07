Çorum’da 15 yıl bankacılık sektöründe çalışan Emrullah Yıldırmaz ve eşi Esra Yıldırmaz, bankacılığı bırakarak sanayide kendi işyerini açtı.

Emrullah Yıldırmaz, ‘Yıldırmaz Endüstriyel’ ismiyle bez sektöründe hizmet verirken, eşi Esra Yıldırmaz da ‘Yıldırmaz Kumaş’ adıyla kumaş sektörüne girdi.

Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi 53.sokak numara 3 adresinde sanayi esnafının her türlü ihtiyacına yönelik bir firma kurduklarını belirten Emrullah Yıldırmaz, parça bez, endüstriyel temizlik grubu, üstübü, sıvı sabun, iş eldivenleri gibi ürünlerle sanayi esnafının hizmetinde olduklarını söyledi.

Yıldırmaz, kaportacı, boyacı ve motor ustalarının ihtiyacı olan her türlü bez grubunu kilo işi uygun fiyata satışa sunduklarını ifade etti.

Bankacılıktan istifa ederek, kumaş sektörüne giren Esra Yıldırmaz ise ‘Yıldırmaz Kumaş’ olarak Türkiye’nin en büyük tekstil firmalarına kaliteli kumaşları uygun fiyata sunduklarını kaydetti.

Türkiye’de kumaş sektörünün en seçkin markalarının hazır kesilmiş ve dikime hazır tüm bedenlere göre satışını yaptıklarını belirten Yıldırmaz; “Ürünlerimizin hepsi LCW kumaşlarıdır.” dedi

Top kumaş, parça kumaş ya da kilo işi hem kaliteli hem de hesaplı kumaş almak isteyenleri Mimar Sinan Mahallesi Rüstem Eren Parkı karşısı (Balıkçı Karaoğlan yanı) adresindeki Yıldırmaz Kumaş’a beklediklerini belirten Esra Yıldırmaz, ayrıca ürünlerin ‘yıldırmazkumaş’ instagram adresinden de takip edilebileceğini söyledi.