Önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Çorum’un Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Gold Force Barut Fabrikası’nı ziyaret etti.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile Barut Fabrikasında incelemelerde bulunan Mustafa Varank, fabrikanın Genel Müdürü Mehmet Tök’ten bilgi aldı.

Mustafa Varank, 13 Ağustos 2022 tarihinde temel atma törenine katıldığı fabrikanın üretim faaliyetlerinin başlamış olmasından dolayı duyduğu mutluluk ve gururu fabrika çalışanlarıyla paylaştı.

Fabrika Genel Müdürü Mehmet Tök, Mustafa Varank'a ziyaretlerinden dolayı Gold Force ailesi olarak teşekkürler etti.