Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sinop Belediye Başkanı Hamza İnce, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Belediye Başkanı Hamza İnce (70), bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. İnce için ilk veda töreni, saat 14.00’te Gazi Caddesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi.

Törene İnce ailesi ve yakınlarının yanı sıra mevcut belediye yönetimi, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Sinoplu vatandaş katıldı.

Törende konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, merhum Hamza İnce’nin kente olan tutkulu hizmetini şu sözlerle anlattı: "Hamza başkanımız 1999 yılında göreve alkışlarla başladı, o gün bu gündür gönüllerimizin belediye başkanı. Kente 1999 ile 2004 yılları arasında hizmet etti ama o unvanı hiç bırakmadı. Bir vatanperverdi, bir Sinop aşığıydı."

Törenin ardından Hamza İnce’nin naaşı, cenaze namazı için Büyük Cami'ye götürüldü. Merhum İnce, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çukurbağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.