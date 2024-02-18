Ahlatcı Çorum FK’nin eski futbolcusu Mümin Talip Pazarlı, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Dün gece İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mümin’in vefatı başta ailesi olmak üzere futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.

MÜMİN TALİP PAZARLI

Mümin Talip Pazarlı, 1994 yılında İstanbul'da doğdu ve futbol kariyerine İstanbul Güzelcespor'da başladı. Ardından sırasıyla Beylerbeyispor, Bucaspor, Çorumspor, 24 Erzincanspor, Düzcespor, Orduspor 1967, Ankara Demirspor ve Serik Belediyespor gibi takımlarda forma giydi. Stoper mevkiinde oynayan Pazarlı, Orduspor 1967 için 2022-2023 futbol sezonunda transfer edilmişti.

Mümin Talip Pazarlı, Serik Belediyespor formasıyla ligin ilk yarısında 12 lig ve 1 kupa maçına çıktı. Bu maçlarda 1 gol atan ve 3 sarı kart gören Pazarlı, takımının önemli isimlerinden biri olarak performans sergiledi. Ancak, futbol kariyerinin yanı sıra sağlık mücadelesiyle de karşı karşıya kaldı.

2023- 2024 futbol sezonunda Ankara Demirspor'da 6 maça çıkan Mümin Talip Pazarlı, ara transferde gittiği Serik Belediyespor'da da 4 maçta forma giydi.