Başkan Kıratlı'nın istifa ettiği, ligde 4 maçtır kazanamayan ve Türkiye Kupası'na da farklı veda eden Sakaryaspor'da sular durulmuyor.

Yeşil-Siyahlı kulüpteki ekonomik kriz dört futbolcuyu daha FIFA'ya götürdü.

Sakaryaspor’da son dönemde ardı arkası kesilmeyen mali sıkıntılar, kulübü yeniden FIFA’nın kapısına götürdü.

4 OYUNCU DAHA İHTAR ÇEKTİ!

Edinilen bilgilere göre, sezon başında peşinatlarının ödenmemesi nedeniyle kulübe uyarı gönderen Umechi Akuazaoku’nun ardından; deneyimli orta saha Gael Kakuta, kaleci Jakub Szumski ve savunmanın tecrübeli ismi Dimitrios Kolovetsios da alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle FIFA’ya başvurdu.

TOPLAM BORÇ 280 BİN EURO

Sakaryaspor yönetiminin bu dört futbolcuya toplamda yaklaşık 280 bin Euro ödeme yapması gerekiyor. Ancak kulübün içinde bulunduğu mali tablo, bu ödemenin kısa vadede yapılmasını zorlaştırıyor.