Kargı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen konut projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İlçe merkezine yakın konumda yükselen yeni yaşam alanı, hem modern mimarisi hem de sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor.

Yetkililer, projenin planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirterek konut bloklarında kaba inşaatın büyük bölümünün tamamlandığını ifade etti.

Altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve sosyal tesislerin yapımı da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Yeni TOKİ konutlarının tamamlanmasıyla birlikte Kargı’da hem konut ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması hem de ilçe yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine modern, güvenli ve konforlu yaşam alanları sunulacak.