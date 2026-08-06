Çorum Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, daha önce göğüs ve diş hastanesi olarak kullanılan arazinin satışının iptali ile ilgili son durumu sordu.

Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısında gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, 2. OSB’de arazi tahsisi ile ilgili yaşanan soruna değinerek

“Bu yapılacak Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli ve millilik adı altında yerli ve milli üretim yapacak olan bir fabrikaya yer tahsisinin yapılacağı fakat gelinen noktada yerin zamanında teslim edilmemesi hem firmanın yurtdışından bulduğu kredinin süresinin dolması hem de yerin verilmemesinden kaynaklı yaklaşık 1600 Çorumlu yurttaşın bu memleketin bu şehrin çoluğunun çocuğunun gencinin çalışacağı bir fabrikanın bunun adını ister teknik yetersizlik deyin ister iş bilmezlik deyin bir sebepten dolayı bu yatırımın Çorum'a gelmemesi hususuydu. Bununla ilgili biz fikirlerimizi söyledik. Şimdi bakın arkadaşlar Türkiye'de genelde Organize Sanayi Bölgeleri 1977 yılı itibariyle oluşmaya başladı. Mesela bizle aynı anda Organize Sanayi Bölgesi yapmaya başlayan illerimize şöyle bir bakalım. 1977 yılında Kayseri başlamış. 1977 yılında Konya başlamış. 1977 yılında Antep başlamış. İlk Organize Sanayileri buralar. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Kayseri'de 3. Organize Sanayi bitmek üzere. Konya'da 12 tane Organize Sanayi var. Hemen hemen her ilçesine kurmuş. Antep'te 7 tane var. Çorum'a 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni kurabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Oraya mı kuralım buraya mı kuralım? Tartışmasını yaşıyoruz.

AK Parti İl Başkanının açıklamasını dikkatle okuyun. O kadar çok şey anlatmış ama hiçbir şey söylememiş. Çok şey anlatmış hiçbir şey söylememiş. Biz hiçbir iş insanını falan filan da burada temsilcisi değiliz. Adı geçen sayın iş insanını da buradan davet ediyoruz. Çıksın basına açıklasın. Hangi zorluklarla karşılaşmış? Hangi sıkıntılarla karşılaşmış? Bilerek ve isteyerek mi verilmemiş? Planlanamayan bir şehiriz. Plan yapmayı beceremiyoruz. İktidar milletvekillerine özellikle sesleniyoruz. Geciktiyse ne gecikti? Vali Bey de konuya el atmalı. 2. Organize Sanayi'nin hatta 3. Organize Sanayi'nin şehre kazandırılarak bu şehrin kalkınmasının hızlı ve ivedi bir şekilde önünün açılmasını talep ediyoruz ve bu konuda yakından takipçisi olacağız.

Neden kaynaklandığına dair net somut bilgiler açıklanmazsa biz ulaştığımız her bilgiyi yine kamuoyuyla paylaşmaya açıklamaya devam edeceğiz” dedi.

İKİNCİ ÇEVRE YOLU ŞART

Çalışmaların başladığı İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağından dolayı emeği geçenlere teşekkür eden ve ikinci Çevre Yolu projesinin gündeme getiren Tuncay Yılmaz, “Plansızlık demişken işte son dönemde buradan defalarca konuştuk. Çorum'un her geçen gün artan trafik yükü özellikle çevre yolunun etrafındaki yapılaşmanın sanayi alanlarının artmasından kaynaklı ve trafik kazalarından dolayı şimdi orada bir İlim Yayma Kavşağı dediğimiz yerde bir trafik çilesi başladı.

Burası yapılmalı mıydı? Evet yapılmalıydı. Geç bile kalındı. Onlarca can kaybı pazara dalan kamyonlar, ölümlü trafik kazaları…. Fakat şimdi oraya yapacağımız o geniş göbeklerle bu sorunu çözebilir miyiz sevgili meclis üyesi arkadaşlarım? Buradan da tüm Çorumlu yurttaşlara sesleniyoruz. Ya bu memleketi 2. bir Çevre Yolunun gerekli olduğunu anlata anlata anlata anlata dilimizde tüy bitti. Orası Organize Kavşağı'ndan itibaren Kaymakçı'ya kadar neredeyse şehir içi bir yol halini almıştır. Bugün geçici bir göbek yapacaksınız Çimento arazisini imar açtık. Hemen oradan çıkacak 1000 araç çevre yoluna gittiği anda yine kilit olacak. Yine trafik kazaları olacak. Yine mal ve can kayıpları yaşanacak ve biz yine her zamanki gibi buralardan çıkacağız hamaset yapacağız. Sayın Başkanım siz öncülük yapın. Bu şehrin bir an evvel 2. Çevre Yoluna ihtiyacı vardır. Mevcut şehir içinden geçen çevre yolu artık şehrin ihtiyacını karşılamaktan ziyade şehre yük olmaya başlamıştır. Bir şehir içi cadde görünümünü almıştır. Bir an evvel de bu konunun yetkili ve etkili organlar tarafından Bakanlık eliyle yapılmasını talep ediyoruz ve bu konunun da bundan sonraki süreçte takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

ESKİ GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ARAZİSİ SATILACAK MI?

Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi arazisinin Özelleştirme İdaresi tarafından satış listesine konulması konusuna değinen Tuncay Yılmaz, “Buranın aslında yanık tanı ve tedavi merkezi olarak planlandığını, bütçesinin ayrıldığını, satılmak yerine Karadeniz'de tek olacak yanık tanı ve tedavi merkezi olması gerektiğini vurguladık. Bunun üzerine AK Partili milletvekilleri ve Sayın İl Başkanı çıktılar defaatle efendim satış olmayacak. Efendim satış yapılmayacak. Ya biz soruyoruz. Kardeşim satılacağı Resmi Gazete'de yayınlandı. Satılmayacağına dair Resmi Gazete'de bir yayın olmadığına göre bura hala aslanlar gibi satış listesinde durmakta mıdır? Durmamakta mıdır? Çorumlu oyalanarak zaman mı kazanılıyor? Biraz uyutulunca bura yine bir kararnameyle satışa çıkartılıp ranta mı teslim edilecek? Bunun da kamuoyuyla paylaşılmasını istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Tuncay Yılmaz’ın 2. OSB ile ilgili eleştirilerine cevap veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Osmancık ve Sungurlu’da OSB’ler olduğunu Alaca’da kurulma çalışmalarını başladığını İskilip’te ise kuruluş çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Aşgın, 2. OSB’de arazi tahsisi ile ilgili yaşanan tartışmalar hakkında AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar’ın açıklamasını yeniden okudu.

‘ŞEHRİMİZE ORTA UZUN VADEDE YENİ BİR ÇEVRE YOLU KAZANDIRALIM’

Yılmaz’ın 2. Çevre Yolu ile ilgili sözlerine cevap veren Başkan Aşgın, “Şehrimize orta uzun vadede yeni bir çevre yolu kazandıralım. Ama kısa vadede İlim Yayma Cemiyeti'nin kavşağının yapılıyor olması da şehrimiz bakımından son derece önemli bir gelişmedir. Ben emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanımız, milletvekillerimiz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yıl sonu itibariyle de bitirilmesi planlanıyor. Hızlı bir şekilde de firma çalışmalara başladı. Yıl sonu itibariyle de inşallah tamamlanmış olur” dedi.

‘ESKİ DİŞ HASTANESİ ARAZİSİ SATIŞ LİSTESİNDE DEĞİL’

Eski Diş Hastanesi arazisinin özelleştirilmesi konusuna da değinen Başkan Aşgın,

“Eski Diş Hastanesi'nin yerinin tekrar satışa çıkıp çıkmayacağı konusuyla ilgili özellikle milletvekillerimiz, Cumhur İttifakı milletvekillerimiz bu konuda net açıklamalar yaptı. Biz de kendileriyle görüşüyoruz. Kesinlikle böyle bir planın olmadığı, satış listesinde vesaire olmadığı Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir yatırımın burada yapılacağı ile ilgili bize de gerekli bilgilendirmeleri yaptılar. Biz de oranın inşallah takipçisi olacağız” şeklinde kaydetti.