Çorum'un en yoğun ve en prestijli ulaşım güzergâhlarından Gazi Caddesi baştan sona yenileniyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimine başlayan Çorum Belediyesi, 1.700 metrelik güzergâhta yaklaşık 9 bin ton sıcak asfalt kullanacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Gazi Caddesi şehrimizin vitrini. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Çorum'un en yoğun ulaşım güzergâhlarından biri olan Gazi Caddesi, altyapı çalışmalarının ardından yeni asfaltına kavuşuyor. Çorum Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında cadde, iki etap halinde tamamen yenileniyor.

Yaklaşık 1.700 metre uzunluğundaki güzergâhta gerçekleştirilecek çalışma kapsamında 9 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Yol, uzun ömürlü ve dayanıklı olması amacıyla iki kat asfalt tabakasıyla yenilenecek.

Çalışmaları sahada takip eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye envanterine kazandırılan yeni freze makinesinin sürece büyük hız kazandırdığını belirtti. Daha önce günler sürebilecek kazı işlemlerinin artık kısa sürede tamamlanabildiğini belirten Aşgın, sürecin şehir yaşamını en az etkileyecek şekilde planlandığını ifade etti.

Gazi Caddesi'nin şehrin vitrini ve en işlek noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, böylesine yoğun kullanılan bir caddede çalışma yapmanın kolay olmadığını dile getirerek, "Burası cesaret isteyen bir iş. Gazi Caddesi hem trafiğin hem de ticaretin kalbi. Çalışmaların uzaması vatandaşımızı da esnafımızı da olumsuz etkiler. Bu nedenle planlamamızı titizlikle yaptık. Hamdolsun bu işe başladık, inşallah sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.

Asfalt yenilemesinin uzun yıllardır ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Aşgın, belediyenin gereksiz hiçbir yatırıma imza atmadığını belirterek, "Hemşehrilerimiz emin olsunlar; Çorum için ihtiyaç olmayan hiçbir işi yapmayız. Gazi Caddesi'nin yenilenmesi artık kaçınılmaz hale gelmişti. Yaklaşık 13-14 yıldır bu caddenin yenilenmesi bekleniyordu. Altyapı kurumlarımızın da bu güzergâhla ilgili çalışmaları vardı. Yeni freze makinemizin sağladığı hız sayesinde hem altyapı kurumlarımız gerekli çalışmalarını tamamladı hem de üstyapıya vakit kaybetmeden geçtik. Hedefimiz, hemşehrilerimizi güvenli, kaliteli ve konforlu bir yolla buluşturmak." ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, Gazi Caddesi'ndeki yenilemenin yalnızca asfaltla sınırlı kalmayacağını da belirterek, cadde boyunca aydınlatma sisteminin de tamamen yenileneceğini açıkladı.

Çalışma takvimine ilişkin de bilgi veren Başkan Aşgın, ilk etap çalışmalarının cuma günü tamamlanacağını belirterek, "Saat Kulesi ve çevresini yeniden trafiğe açacağız. İlk etapta tek yönlü ulaşım başlayacak. İkinci etap çalışmalarına ise 10 Ağustos Pazartesi günü geçeceğiz. Koordineli ve hızlı bir çalışmayla Gazi Caddesi'ni en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.