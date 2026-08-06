Çorum Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısı dün yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı da gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Meclis Grubundan istifa eden üyeler YENİ Parti Meclis Grubunu oluşturdu. Böylece mecliste grubu bulunan parti sayısı 5’e yükseldi. AK Parti, MHP, CHP ve Yeniden Refah Partisi’nin yer aldığı meclise 5’inci parti olarak YENİ Parti eklendi.

Belediye Meclisinin CHP’li üyeleri; Aslan Kaya, Sedat Genç, Didem Tokgöz, Ümit Kuyu, Müslim Acar, Erdem Erol, Doğan Öksüz, Erkan Özbal ve Ümit Gökay partilerinden istifa ederek YENİ Parti Grubunu oluşturdu. YENİ Partinin grup başkanının ise daha sonra belirleneceği öğrenildi.

CHP’den istifa eden Ozan Gazel’in bağımsız üye olarak yoluna devam edeceği belirtildi.

Belediye Meclisi CHP Grubu ise; Tuncay Yılmaz, Ezgi Eşmen Tüfekçi, Nazik Bulut ve Onur Topkül’den oluştu.