Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda; yabancı uyruklu A.N. ile bir süre önce boşandığı eşinin yeni kocası J.S. arasında kıskançlık sebebi ile tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.N., J.S.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ZANLININ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı J.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. J.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.