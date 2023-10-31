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Eski güreşçilerden Sait Çelik(88), tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Rukiye, Nesrin, Seher Çelik ve Neslihan Şahin ile Akel Değirmen Makineleri şirket ortağı Ümit Yaşar Çelik'in babaları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Bekir Şahin kayınpederi olan Sait Çelik’in cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.