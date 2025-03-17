Çorum'un Alaca ilçesinde boş arazide bulunan ağaca ip asarak intihar girişiminde bulunan eski belediye meclis üyesi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere Kadim E. Cumartesi günü boş arazide bulunan ağaca ip asarak intihar girişiminde bulunmuş, son anda vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadim E, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Merhumun cenazesi dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökören köyünde toprağa verildi.
Editör: Fatih Battar