CHP Ortaköy eski İl Genel Meclisi Üyesi Rıza Demirci (78), hayatını kaybetti.
Ortaköy İlçesi’nin Cevizli Köyü nüfusuna kayıtlı Rıza Demirci, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Menekşe Demirci'nin eşi, Sinan, Selda, Sevinç Demirci'nin babaları, Cemal Kurt ve eski Çorumspor Kaptanı, Gökçepınar Köyü Muhtarı Cemil Kaya'nın dayısı, Ferhat Demirci'nin amcası olan Rıza Demirci'nin cenazesi, 9 Aralık Cumartesi günü saat 12:00'deHacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak, Cevizli Köyünde toprağa verilecek.