TBMM 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir​ Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti​'ye katılan Emekli Tümgeneral 76 yaşındaki Kamil Erdal Sipahi, iddiaya göre çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Sipahi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

İzmir Karşıyaka'da ikamet eden Eski Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Sipahi'nin Karşıyaka'da bulunan evine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

EVİN KAPISI AÇILMADI

Görevlilerin uzun süre zile basmasına rağmen evin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girildi. Sipahi, yerde hareketsiz şekilde yatar durumda bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Evde yalnız yaşadığı belirlenen Sipahi, ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sipahi'nin çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği değerlendiriliyor.