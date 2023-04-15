Çorum merkeze bağlı İğdeli köyünde iki grup arasında çıkan kavgada eski muhtar öldürülürken, oğlu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İğdeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski muhtar Seydi Aktaş ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Olayda vucuduna çok sayıda kurşun isabet eden Seydi Aktaş yaşamını yitirirken oğlu yaralandı.

Silahlı kavganın ardından köye çok sayıda Jandarma sevk edildi. Jandarma ekiplerinin eski muhtarı öldüren ve oğlunu yaralayan şahısları gözaltına aldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.