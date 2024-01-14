2014-2019 yılları arasında Buharaevler Mahallesi Muhtarlığı yapan Abdulkadir Erdoğan, yeniden muhtar adayı oldu.

Abdulkadir Erdoğan, seçim çalışmalarını yürütmek için Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı 4. Sokak’ta ofis açtı.

Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşma yapan Erdoğan, muhtarlığın yanısıra daha önce muhtarların dernek başkanlığı görevini de yaptığını hatırlatarak, “ Tecrübelerim ile yeni dönemde de mahallemizin sorunlarına vakıf olmakla birlikte, bu sorunların çözümü noktasında mahalle sakinlerimiz ile birlikte olup çalışmalarımı yapacağız” dedi.

Açılışın ardından mahalle sakinleri Erdoğan’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar dilediler.