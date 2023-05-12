Yeniden Refah Partisi Milletvekili Adayı Yakup Taş, Eskice Köyü’nü ziyaret ederek köy halkıyla buluştu.

Yapılan açıklamaya göre, köy halkının merak ettiği tüm soruları yanıtlayan Milletvekili Adayı Yakup Taş, Milli Görüş’ün Meclis’te olması gerektiğini ve olduğu zaman neler başaracağını söyledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden köy halkı, desteklerini Milli Görüş’e vereceklerini, Milli Görüş’ü Meclis’e taşıyacaklarını ifade ettiler.

Ziyarette Yakup Taş’a İl Başkanı Nuri Kuşçu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge ve teşkilat mensupları eşlik etti. (Haber Merkezi)