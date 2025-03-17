Çorlu’da yapılan Kadınlar U 15 ve U 17 Türkiye Güreş Şampiyonasında İskilip Belediyespor kulübü sporcusu Esma Özmez iki günde iki farklı kategoride kürsüye çıkarak bir gümüş birde bronz madalya kazandı.

13-16 Mart tarihlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu 100. Yıl Spor Salonunda yapılan Türkiye Şampiyonasında İskilip Belediyespor’dan Esma Özmez ilk olarak U 15’de mindere çıktı.

54 kiloda mücadele eden Esma özmez zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Burdur Gençlikspor’dan Aysa Nur Çintaş’a yenilerek sıkletinde ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Özmez bir gün sonra ise U 17 kategorisinde 53 kiloda mindere çıkan Esma Özmez bu kategoride ise yarı final maçını kaybetti ve repesaj maçını kazanarak üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Esma Özmez iki günde şampiyonada iki madalya kazanmayı başardı.

İskilip Belediyespor güreş takımı antrenörü Adem Uysal Esma’nın iki günde iki madalya kazanarak gelecek adına son derece güzel mesajlar verdiğini belirterek kendisini tebrik etti,.