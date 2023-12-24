Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret etti.

Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Emniyet Müdürü Pehlivan’a ziyarette bulunan Palabıyık, odalarının faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Çorum’un asayişi ile ilgili son zamanlarda yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını dile getiren Cumhur Palabıyık, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan nezdinde tüm polis teşkilatına teşekkür etti.

Arif Pehlivan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür etti.

Öte yandan Dikici ve Kunduracılar Odası heyeti Vali Zülkif Dağlı’yı da ziyaret ederek bir süre görüştü. Odanın çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Dağlı heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.