Esnaf odası başkanları ve çalışanlarına 2026 yılında yapılması gereken, ölçü ve tartı aletleri periyodik muayene başvurusu ve muayene müracaatının nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ÇESOB’ta gerçekleştirilen toplantıda Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkileri esnaf odası başkanları ve çalışanlarına konu hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda Çorum’da bulunan kasap, bakkal, manav, kuruyemiş, market, baharatçı, pastane, kuyumcu, eczane, ve diğer esnaflar ile kamu kurum ve kuruluşlarda kullanılan maksimum kapasitesi 2000 kg’ye kadar (2000 kg dahil) tartı aletlerinin muayene müracaatının, Bakanlık https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr web adresine girilerek, ilde bulunan müdürlükçe yetkilendirilmiş tartı aletleri muayene servislerinden birini tercih ederek muayene başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi.

Ekonomik faaliyetlerde kullanılan tartı aletleri periyodik muayenelerinin 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerinin yetkilendirdiği ve denetimini yaptığı, tartı aletleri muayene servisleri tarafından iki yılda bir yapıldığının ifade edildiği toplantıda şu ifadeler kullanıldı:

“En son 2024 yılı damgası taşıyan ve 2026 yılında periyodik muayeneye tabi tutulacak ölçü ve tartı aletleri için ilimizde faaliyet gösteren muayene servislerine 1 Ocak 2026 tarihinden 2 Mart 2026 tarihi mesai bitimine kadar başvurularının yapılması gerektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağı, müracaatın süresi içinde yapılmış olması gerektiği, periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden 2026 yılı için beşbinsekizyüzonbir Türk Lirasından yüzonaltıbinikiyüzotuz Türk Lirasına kadar 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idarî para cezası uygulanacağı hususuna dikkat çekilmiştir.

Cezai işleme maruz kalınmaması için ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının muayene başvurularını zamanında yapmaları gerektiği, yapılacak periyodik muayene başvurularında herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda 444 61 00’den İl Müdürlüğümüzü aramalarını önemle rica ederiz.” (Haber Merkezi)