Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Çorum’da Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Çam, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin kültür, sanat ve turizm alanında hayata geçirdiği çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Tarihi Kültür Yolu Projesi ve kent genelindeki tarihi yapıların restorasyonu, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri, Millet Kütüphanesi ve kültürel yaşamı canlandırmaya yönelik pek çok projenin Çorum’un kimliğine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Aşgın, bu projelerin bir bölümünün Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütüldüğünü vurguladı. Başkan Aşgın, bakanlığa verdikleri katkı ve destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise, Çorum’un tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek, “Çorum canlı, hareketli ve güçlü bir kültürel mirasa sahip şehir. Bu mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik yapılan çalışmaları son derece kıymetli buluyoruz. Çorum Belediyesi’nin bu alandaki gayretleri takdire şayan. Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Belediye ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Çam, kent merkezinde yer alan eski belediye binasındaki Millet Kütüphanesi’ni gezdi. Daha sonra Tarihi Şehir Meydanı’nda incelemelerde bulunan Çam, Dikiciler Arastası, Ulu Cami ve Velipaşa Hanı’nı ziyaret ederek Çorum’un tarihi yapıları hakkında bilgi aldı.