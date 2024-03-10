Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Uyar Oto Boya Sahibi Hasan Uyar’ın daveti üzerine Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi.

Esnaf sofrasına misafir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, esnaflarla hasbihal ederek, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

Esnaftan Çorum Sanayi Sitesi’nin sorunlarını da dinleyen Çöphüseyinoğlu, Belediye Başkanı seçilmesi halinde sanayiye ulaşımı daha da kolaylaştıracak yeni yollar açacaklarını, sanayinin güvenliği ile ilgili esnaf odasından gelen taleplere kulak tıkamayacaklarını ve iş yeri olmayan esnaf ve sanatkarların iş yeri sahibi olması için çaba gösteren mevcut kooperatiflere destek olacaklarını söyledi.

Kahvaltı buluşması için Uyar Oto Boya Sahibi Hasan Uyar’a ayrıca teşekkür eden Çöphüseyinoğlu, belediye bünyesine kazandıracakları esnaf masasıyla ilgili bilgiler de verdi. CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, esnaf masasının esnaf ile yöneticiler arasında köprü olacağını ve masaya gelen sorun ve talepleri ivedilikle ele alarak çözüm üreteceklerini ifade etti.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na kahvaltı buluşmasında İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar eşlik ederken, Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da hazır bulundu. (Haber Merkezi)