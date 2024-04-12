Esnaf odalarının temsilcileri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’ta her yıl olduğu gibi bu yılda bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü düzenlenen bayramlaşma törenine CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Belediye Meclis üyeleri, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe esnaf odası başkanları, Kooperatif yöneticileri, Birlik personelleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

İlk olarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde bayramlaşmak üzere bir araya gelen esnaf temsilcileri daha sonra hep birlikte ÇESOB’a geçti. Burada Birlik Başkanı Recep Gür misafirleri ile tek tek bayramlaşırken, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Gür konuşmasında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, bayramlaşma törenine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Filistin’de İsrail’in Gazze halkına yönelik saldırılarının devam ettiğini ve Filistin halkının buruk bir bayram geçirdiğini hatırlatan Gür, “İnşallah bu saldırılar son bulur ve Filistin halkıda kendi topraklarında huzur ve mutluluk içerisinde bayramlarını kutlarlar” dedi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ile CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız da yaptıkları konuşmalarda, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, tüm esnaf ve sanatkarların bayramlarını kutladılar. Daha sonra esnaf temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinlediler.

Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Aşkın Çağlayan ise, hafta tatili ve çalışma saati uygulamasının tekrar hayata geçirilmesi talebini içeren yazıyı Milletvekili Tahtasız’a sundu. Tahtasız da, konuyu Meclis gündemine taşıyacağını söyledi.

Esnaf temsilcileri, ÇESOB’taki bayramlaşma töreninin ardından ise hep birlikte Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen protokol bayramlaşma törenine katıldılar.