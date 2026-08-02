MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkgün'e açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin hukuki altyapısının güçlendirilmesi açısından kritik bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Bahçeli toplumsal mutabakat ile çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı, ötekileştirici değil kucaklayıcı, bölen değil birleştiren, kaostan değil huzurdan beslenen bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız bulunduğunu ifade etti.

"Terörsüz Türkiye tarihi sorumluluk"

Terörsüz Türkiye’nin, Batı’nın tuzaklarını bozma iradesiyle geri dönülmesi mümkün olmayan tarihi bir adım olduğunu belirten Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir" dedi.

"Hedefe ulaşma konusunda kararlıyız"

Hedefe ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Bahçeli, "Başarmak için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir politik oyun, gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir. Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk" diye konuştu.

"Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin Kızılelmasıdır"

Türkiye’nin, bölgede enerji istikrarının, güvenin ve barışın merkezi hâline geldiğine dikkati çeken Bahçeli, "Türkiye, bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Enerjide bağımsızlık, Türkiye’nin Kızılelmasıdır" açıklamasını yaptı.

"Çerçeve yasaya tam destek verilmeli"

Çerçeve yasaya ilişkin Bahçeli, "Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında "Millî dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oluşturulması çağrımız karşılık bulmuştur. Burada "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, millî dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanında yapılacak çalışmalar çok boyutlu ele alınmıştır.

Bu gelişmeleri müteakip komisyon, detaylı raporunu hazırlamıştır. Bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli çerçeve yasaya tam destek verilmelidir." dedi.