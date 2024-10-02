Karadeniz Bölgesi Elektrikçiler Odası Başkanları Samsun’da bir araya gelerek, YEDAŞ’ı Samsun Bölge Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Aralarında Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt’un da hazır bulunduğu eyleme Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Bafra Esnaf Odası Başkanları ile birlikte çok sayıda elektrikçi esnafı katıldı.

Eylemde ortak basın bildirisini okuyan Bafra Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Bülent Kulaksız, YEDAŞ’ı görev ve sorumluluğunu yerine getirmeye davet etti.

Elektrik dağıtım hizmetlerinin bir kamu hizmeti olduğunu kaydeden Bülent Kulaksız, elektrik dağıtım hizmetlerinin amacının elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde kullanıcıya sunulması olduğunun altını çizdi.

Özel şirketlere elektrik işletmesinin devrinin bir kamu hizmeti olması özelliğini kaybettirmeyeceğini vurgulayan Kulaksız, “Elektrik bu milletin ortak yaşamsal bir gereksinimidir. Bu gereksinimleri yerine getiremeyen YEDAŞ, kendi kamusal sorumluluklardan kaçarak, yatırım yapmadan para kazanma derdine düşmüştür” dedi.

Parasını YEDAŞ’a yatırıp, YEDAŞ’ın yapması gereken tesisin bile BHP’sini vatandaşa yüklediğini dile getiren Bülent Kulaksız, “İmar affı ile vatandaştan direk ve kablo paralarını almış, kanunen altyapı hizmetlerinin götürüldüğünün belgelenmesi ile elektrik abonesi alacak olan bu halka yapı kullanma izni zorunluluğu getirmiştir. Kanunlar değişmedi, devletimiz 2021 den önce yapıldığı tespit edilen binalara elektrik aboneliği verebilirsiniz demiştir” diye konuştu.

YEDAŞ’ın özelleştirilmesinden sonra işlerin daha hızlı ve vatandaşların elektriğe daha kolay ulaşabilmesi düşünülürken, hem vatandaşlar açısından hem de yetkili elektrikçiler açısından sürecin daha da uzadığını, daha da zorlaştığını ve içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade eden Bafra Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Bülent Kulaksız, elektrikçi esnafının YEDAŞ’tan taleplerini ise şöyle sıraladı:

1) Herhangi bir uygulama değişikliğine gitmeden önce tüm odalarımız ile istişare edilerek, ortak kararlar alınarak uygulamalara geçilmesini talep ediyoruz. Teknik konular hususunda ortak karar alınmadan ve geçiş süreci verilmeden metazori dayatmalar yapılmasını istemiyoruz.

2) 13 Eylül 2024 tarihinden önce sözleşmesi imzalanmış, tüm başvuruların Bağlantı hattı projelerinin YEDAŞ tarafından yapılmasını istiyoruz.

3) Vatandaşlarımız tarafından bağlantı hattının YEDAŞ tarafından yapılmasının tercih edilmesi durumunda; YEDAŞ’a bağlantı bedeli ödenen başvuruların bağlantı hattı projelerinin yönetmeliğe uygun olarak YEDAŞ tarafından yapılmasını istiyoruz.

4) Sisteme giriş yaptıktan sonra, gün içinde sürekli sistem üzerinden tarafımıza doğrulama kodu mesajı gelmektedir. Bu uygulamanın eskisi gibi, günde sadece 1 kez sisteme giriş esnasında istenmesini talep ediyoruz. Yeni uygulama da, gerek odadaki işlerimize ve gerekse elektrikçi üyelerimize çok büyük külfet olmaktadır.

5) Ön kabul ve geçici kabul süreçlerinde ivedi olarak e-imzaya geçilerek, onay süreçlerinin zaman açısından kısatılmasını istiyoruz. Ön kabul ve geçici kabul süreçleri çok uzun sürüyor ve vatandaşlarımız ile kendimizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı sorun yaşıyoruz.

6) Süreci tamamlanmış başvuruların, kolon bağlantılarının yapılıp, yapılmadığını sistem üzerinden görmek istiyoruz.

7) Mavi kartlı vatandaşlara, sistem üzerinden başvuru yapılamıyor, bu sorunun çözülmesini istiyoruz.

8) Tesisat kontrol personellerine, aynı kişiye günlük 30-40 adet tesisat kontrol ve sayaç takma görevi verilmektedir. Bu personeller işlerini yetiştiremedikleri zaman ya başvuruya ret vermektedir ya da sayaçların elektrikçi üyelerden takılmasını istemektedir. Saha personeli yeterli değil ise, bu konunun acil olarak çözülmesini istiyoruz.

9) Enerjilendirme taleplerinin bina bazlı değil, sayaç bazlı olarak tek tek olarak devam etmesi istiyoruz.

10- Bahsettiğim taleplerimiz doğrultusunda bugünden itibaren herhangi bir iyileştirme yapılmadığı takdirde; YEDAŞ’ın sistemini kullanmamama kararı almış bulunmaktayız.

Vatandaşlarımız ile YEDAŞ arasında imzalanan bağlantı sözleşmelerinin elektrikçi üyelerimiz tarafından yapılmamasına karar vermiş bulunmaktayız.

Abone dosyalarının hazırlanması konusunda tıpkı 2018 yılından önceki gibi, iş başlama, iş bitimi evraklarını dosya içine koyarak, dosyaları vatandaşlarımıza vererek, vatandaşlarımızı YEDAŞ’ın evrak kayıt birimine yönlendirme kararı almış bulunmaktayız.”

Eyleme ayrıca Çorum’dan Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt’un yanı sıra Oda Başkan Vekili Zeynal Öncel, Oda eski başkanlarından Hikmet Göktepe, Oda Genel Sekreteri Eyüp Bolat ile elektrikçi esnafından Rıza Gerdan, Mert Deringül, Ruhi Avcı ve Onur Gamsız da destek verdi.