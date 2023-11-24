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Hitit Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü Öğr.Üyesi Prof.Dr. Eşref Savaş Başcı, doçentlik sürecini tamamlayarak Profesör unvanını almaya hak kazandı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Akademik Danışmanı da olan Başcı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıcal'ı ziyaret etti.

Başaranhıncal, “Odamız Akademik Danışmanı Hitit Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü Öğr.Üyesi doçentlik sürecini tamamlayarak profesör unvanını almaya hak kazan Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı hocamızı tebrik eder, akademik çalışmalarında başarılarının artarak devamını dilerim.”dedi.

Başcı, “Her zaman eğitim ve eğitimcinin yanında olan, profesörlük ünvanı için yaptığım çalışmalardaki destekleri nedeniyle Sayın Çetin Başaranhıncal Başkanımıza çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı