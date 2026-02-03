Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Adayı Ethem Baran, seçim çalışma arkadaşları ile birlikte düzenlediği basın toplantısıyla başkan adaylığını resmen açıkladı.

Başkan Adayı Ethem Baran, koyun ve keçi yetiştiricilerinin yaşadığı sorunları yakından bildiklerini belirterek, birlik çatısı altında katılımcı, şeffaf ve üretici odaklı bir yönetim anlayışı ile yola çıktıklarını ifade etti.

Mavi liste ile seçime girecek olan Baran, “Bu bir adaylık açıklamasından öte, bir değişim ve yenilenme çağrısıdır. Birliğimizi hep birlikte yönetecek, üreticimizin sesi olacağız” dedi.

“Bugün burada gördüğüm tablo beni hem gururlandırdı hem de daha fazla sorumluluk yükledi” diyen Baran, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ İlçelerinden gelerek kendisine destek veren tüm çalışma arkadaşlarına özel olarak teşekkür ederek, “Bu birlik sadece tabeladan ibaret değil. Bugün burada oluşan tablo, bu yolda yalnız olmadığımızın en net göstergesidir. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Bu birlik hepimizin, bu birlik, alın teri döken üreticimizin evidir. Biz bu evi hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında üreticilerin girdi maliyetleri, desteklemeler, pazarlama sorunları ve hayvancılığın sürdürülebilirliği konularına da değinen Baran, seçilmesi halinde üreticinin emeğini koruyan, sahada aktif ve çözüm odaklı bir birlik yönetimi oluşturacaklarını vurguladı.

Bu yola güçlü ve geniş bir ekip ile çıktığını belirten Baran, Ahmet Beker, Oğuzhan Şıltu, Cemal Aykaç, Cesur Dağdeviren, Gülhami Özüdoğru, Murat Yamur, Burhan Yaşar, Hamza Uğurol, Necmi Şahin, Hacı Şıltu, Bekir Kekeç, Mustafa Akseki, Şeref Baykuş, Metin Çıtak, Hüseyin Bozkurt, Fırat Altuntaş, Yusuf Işık, Mustafa İbbiği ve Şahin Adıktı isimlerinden oluşan çalışma arkadaşlarıyla birlikte üretici için kollarını sıvadıklarını ifade etti.

“Bu kadro masa başında değil, ahırda, merada, sahada yoğrulmuş bir kadrodur” diyen Baran, “Her biri kendi bölgesinde üreticinin derdini bilen, sözü olan, güvenilen arkadaşlarımız. Biz bu görevi birkaç kişiyle değil, hep birlikte yapacağız” dedi.