Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında uygulanan Hitit Medeniyetinde Kadın Eli Projesi çerçevesinde yürütülen eğitim ve danışmanlık faaliyetleri tamamlandı.

Proje ile kadınların girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, el emeği ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesi ve kültürel mirasın üretim süreçlerine entegre edilmesi hedeflendi.

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yararlanıcısı olduğu proje kapsamında, Hitit Teknoloji ve Transfer Ofisi tarafından düzenlenen eğitim ve danışmanlık programlarıyla kadınlara hem teorik hem de uygulamalı kazanımlar sunuldu.

Toplam 51 saat olarak planlanan eğitim programının ilk aşaması Eylül–Ekim 2025 döneminde, ikinci aşaması ise Ocak 2026 ayında Çorum Aile Destek Merkezinde (ADEM) gerçekleştirildi.

Eğitim programı kapsamında; Dr. Yasemin Demir tarafından Finansal Okuryazarlık, Dr. Leyla Bezgin Ediş tarafından Geleneksel Pazarlama ve İnternetten Satış Teknikleri, Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu tarafından ise İş Planı Hazırlama ve İş Yeri Açma Süreçleri başlıklarında kapsamlı eğitimler verildi. Eğitim sürecinin ardından sertifika almaya hak kazanan 40 katılımcıya, 29 Ocak'ta düzenlenen kapanış töreninde sertifikaları takdim edildi.



Eğitimlerde bütçeleme, e-ticaret satışları ve iş yeri açma süreçlerine ilişkin temel bilgiler aktarılırken, katılımcılara girişimciliğe dair bütüncül bir bakış açısı kazandırılması amaçlandı.

Bu sayede kadınlar, el emeği ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak hem aile ekonomilerine hem de bölgesel kalkınmaya katkı sunabilecek bir noktaya geldi.

Proje kapsamında ayrıca 38 saatlik danışmanlık süreci de yürütüldü. Danışmanlık faaliyetlerinde, Hitit medeniyeti teması doğrultusunda kursiyerlere bilgilendirmeler yapılarak bu tema temelinde geliştirilebilecek hediyelik eşya tasarımlarına ilişkin kuramsal bilgiler aktarıldı.

Bu bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla Çorum Anadolu Lisesinde düzenlenen workshop ile kursiyerlere uygulamalı deneyim kazanma fırsatı sunuldu. Aynı zamanda Hitit temalı ürünlerin satış ve fiyatlandırma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken temel ilkeler paylaşıldı.

Danışmanlık süreci kapsamında ADEM kursiyerlerine, Hitit temalı ya da farklı nitelikteki el emeği ürünlerin vergisiz satışına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca üretilen ürünlerin hangi mecralarda ve hangi yöntemlerle pazarlanabileceğine ilişkin temel beceriler kazandırıldı.

Proje çerçevesinde, Aile Yılı münasebetiyle farklı kamu kurumlarının yetkililerine yönelik bir bilgilendirme etkinliği de gerçekleştirildi.

Hitit döneminde aile yaşantısının ele alındığı etkinlik, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü akademisyenlerinin sunumlarıyla Güney ADEM'de düzenlendi.

Törende, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan, Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ve OKA Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birimi Uzmanı Hüseyin Akın Uğurlu yer aldı.